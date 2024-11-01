edición general
9 meneos
42 clics
La cúpula dorada de Trump costará entre 10 y 100 veces más que el Proyecto Manhattan (eng)

La cúpula dorada de Trump costará entre 10 y 100 veces más que el Proyecto Manhattan (eng)

La Casa Blanca declaró en mayo que Golden Dome costará 175 000 millones de dólares en tres años, pero un nuevo estudio de un grupo de expertos de centro-derecha concluye que simplemente no es suficiente para desarrollar el tipo de escudo multicapa que Trump describió en una orden ejecutiva en enero. También está claro que se necesitarán más de tres años para implementar todo el espectro de capacidades de defensa previstas para Golden Dome.

| etiquetas: cúpula dorada , golden dome , trump , estrategia , proyecto manhattan
8 1 0 K 95 actualidad
10 comentarios
8 1 0 K 95 actualidad
Comentarios destacados:    
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Lo pagará Úrsula con nuestro dinero.
6 K 80
ZomIneck #10 ZomIneck
#2 y cuando no hagamos falta, nos exterminaran
0 K 6
Artok #4 Artok
Expertos de centro derecha :->

Y los de iznquierdas que opinas? Cuánto costaría según los expertos de izquierda? Entiendo que los expertos de extrema derecha lo consiguen a mucho menor precio según el titular
2 K 43
Veelicus #5 Veelicus
Sistema que con un par de detonaciones nucleares en la atmosfera se va a tomar por culo.
Good Job!
0 K 15
Connect #7 Connect *
A lo largo de su historia su situación geográfica, al otro lado del Atlántico y del Pacífico, les ha dado a los Estados UNidos un fantástico aislacionismo. Sabían que podían crear una guerra en cualquier parte del planeta pero que no iba a llegar un solo misil a Norteamérica. Pero ahora el desarrollo militar ya permite meter un cohete en pleno Manhattan, Boston, Washington o incluso Florida. Quién sabe si incluso Los Angeles y San Francisco.

Un solo misil en pleno Manhattan tirando abajo…   » ver todo el comentario
0 K 12
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#7 Si la última central nuclear de Vogtle que han construido con un presupuesto inicial de 14000 millones se les fue de la mano y tuvo sobrecostes de 16000, acabado con 30000 millones… imagina los sobrecostes de este proyecto xD xD xD
1 K 40
eltxoa #1 eltxoa
un proyecto sobre-dimensionado :troll:
0 K 11
sotillo #6 sotillo
Que tontería de americanos, gastar este dinero para protegerse de fuera cuando el enemigo son ellos mismos
0 K 11
placeres #9 placeres
.. ¿A este tipo no le explicaron que la guerra de las galaxias de Reagan fué una excusa inventada por autores de ciencia ficción? (Literalmente reagan los invito para una lluvia de ideas) para esconder otros proyectos más eficientes y arruinar a la unión sovietica por el camino.

Ojo el detalle más importante 85,400 space-based interceptors,
En otras palabras, llenar el espacio de armas (No solo satélites espías a alguna arma testimonial)... China de podría obligada a lanzar un ataque…   » ver todo el comentario
0 K 11
Metabarón #3 Metabarón
Pelotazo
0 K 8

menéame