La cúpula dorada de Trump costará entre 10 y 100 veces más que el Proyecto Manhattan (eng)

La Casa Blanca declaró en mayo que Golden Dome costará 175 000 millones de dólares en tres años, pero un nuevo estudio de un grupo de expertos de centro-derecha concluye que simplemente no es suficiente para desarrollar el tipo de escudo multicapa que Trump describió en una orden ejecutiva en enero. También está claro que se necesitarán más de tres años para implementar todo el espectro de capacidades de defensa previstas para Golden Dome.