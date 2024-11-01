·
Se Cumplen 20 Años del vuelo de "Pajarito" en Plaza México
El 29 de enero de 2006 “Pajarito” saltó hasta la segunda fila de Plaza México, en un momento que quedó grabado en la memoria.
etiquetas
vuelo
pajarito
actualidad
#2
Pivorexico
Viene a ser como saltarse "La cuarta pared " en el cine , ríete del 3D y sin gafas .
1
K
22
#1
lameth
*
1 solo muerto, joer, que putada.
P.D. También se le podría llamar Cantoná.
0
K
10
#3
Urasandi
#1
no sufre, es arte.
1
K
21
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
P.D. También se le podría llamar Cantoná.