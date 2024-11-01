edición general
Se Cumplen 20 Años del vuelo de "Pajarito" en Plaza México  

El 29 de enero de 2006 “Pajarito” saltó hasta la segunda fila de Plaza México, en un momento que quedó grabado en la memoria.

Pivorexico
Viene a ser como saltarse "La cuarta pared " en el cine , ríete del 3D y sin gafas .
lameth
1 solo muerto, joer, que putada.

P.D. También se le podría llamar Cantoná.
Urasandi
#1 no sufre, es arte.
