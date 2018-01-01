Cuidado asistencial en Alemania está "al borde del colapso"

Según VdEK (Asociación de Cajas de Seguro Médico de Reemplazo), los costos en centros de cuidados asistenciales subieron a 3.248 € mensuales de media, sin subsidios, desde los 1.772 € de 2018. Y "podría subir hasta 3.700 € mensuales”. La pensión promedio en Alemania ronda 1.100 € mensuales. “El trabajo de cuidados asistenciales estaba mal remunerado. Pero en los últimos 10 años esos salarios crecieron el doble que en el resto de la economía. Y la escasez de personal se está corrigiendo. Ahora hay más personal y se les paga mejor.”