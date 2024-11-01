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Cuerpo pide "acceso temprano" al modelo de inteligencia artificial de Anthropic para proteger a las empresas europeas

Cuerpo pide "acceso temprano" al modelo de inteligencia artificial de Anthropic para proteger a las empresas europeas

"Hay elementos de ciberseguridad o amenazas que suponen los nuevos modelos de inteligencia artificial en cuanto a su capacidad para encontrar fallas o puertas traseras en prácticamente todas los sectores económicos, no solo el financiero" señala el vicepresidente económico

| etiquetas: ia , europa , carlos cuerpo
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2 comentarios
4 1 0 K 71 actualidad
capitan__nemo #1 capitan__nemo *
Pero fuera aparte de las vulnerabilidades en el codigo fuente, ¿este modelo en "modo hackeo" (testeando un sistema desde fuera) detecta mas vulnerabilidades que las que detecta una empresa profesional de seguridad mediante una auditoria de pentesting?

Y en lo del codigo fuente critico de banca, defensa, seguridad, ..
si les das acceso al codigo fuente a esta empresa estadounidense, que supuestamente te dirá "todas" las vulnerabilidades que encuentre ¿te las dirá todas o se guardará alguna o algunas para cuando la nsa, cia u otra necesite crackearte? O se guardará el codigo y cuando detecte nuevas vulnerabilidades en él, con actualizaciones de la ia ¿te las dirá?
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menéame