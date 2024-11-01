Cuerpo pide "acceso temprano" al modelo de inteligencia artificial de Anthropic para proteger a las empresas europeas

"Hay elementos de ciberseguridad o amenazas que suponen los nuevos modelos de inteligencia artificial en cuanto a su capacidad para encontrar fallas o puertas traseras en prácticamente todas los sectores económicos, no solo el financiero" señala el vicepresidente económico
| etiquetas: ia , europa , carlos cuerpo
Y en lo del codigo fuente critico de banca, defensa, seguridad, ..
si les das acceso al codigo fuente a esta empresa estadounidense, que supuestamente te dirá "todas" las vulnerabilidades que encuentre ¿te las dirá todas o se guardará alguna o algunas para cuando la nsa, cia u otra necesite crackearte? O se guardará el codigo y cuando detecte nuevas vulnerabilidades en él, con actualizaciones de la ia ¿te las dirá?
CERT-EU: la IA está cambiando la economía del descubrimiento de vulnerabilidades. Los defensores deben adaptarse ahora (ENG)