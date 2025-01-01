edición general
La cuenta en X de COPE Pinares se queja a un bombero que escribe en gallego que no les pueden ayudar si no le entienden  

[C&P] -Bocadillo+agua pequena+cocacola. Somos os primeiros que sabemos que está a cousa moi dificil, pero... Que opinión tendes do avituallamento do día de onte? -Mientras, no os entendamos el resto de españoles, cómo podremos ayudaros?

| etiquetas: cope , bomberos , gallego
14 comentarios
alfre2 #1 alfre2
“El resto de los españoles”, rebuzna
#5 rekus
uso político de las lenguas ante una desgracia

x.com/COPEPINARES/status/1957251978305687687
Stieg #10 Stieg
Un bombero que tuitea su día a día y la mierda de comida que les dan, en su lengua materna, y esa mierda llamada Cope, que pagamos tú y yo con nuestros impuestos aunque no queramos, le acusa de "uso político de la lengua".
Nivel intelectual de los que se creen esa mandanga...
Moixa #2 Moixa
Yo a los que no entiendo es a los de la cope
Rorschach_ #3 Rorschach_
'... indica a un bombero que escribe en gallego que no LE pueden ayudar ...' :palm:
ctrl_alt_del #7 ctrl_alt_del
Pues el castellano de COPE Pinares da pena. Antes de ir pidiendo a los demás que lo hablen, mejor que se escolaricen.
cutty #8 cutty
Pues yo a los de la COPE les entiendo perfectamente. Están pidiendo 5 años de trabajos comunitarios en una brigada forestal. Donde esté un buen campo de reeducación que se quiten todos los másters regalados.
ingenierodepalillos #13 ingenierodepalillos
#8 Yo he entendido exactamente lo mismo.
Dene #6 Dene
Normal, teniendo en cuenta su nivel, que no entienda el ilustrado de la cope. Bastante tiene con no cagarse encima
#9 Leon_Bocanegra
Y la derecha de nuevo mostrando su miseria moral. Estos últimos días están a un nivel estratosférico
Ovlak #4 Ovlak
Ininteligible, vamos. Me sorprende que haya tantos asnos orgullosos de demostrarlo.
ochoceros #11 ochoceros *
#4 Por el contexto y sin movilizar más que media neurona y un mínimo de empatía, veo y entiendo barbaridades en WhatsApp infinitamente peor redactadas en cuantoa inteligibilidad.

Si ya con la primera frase de bocadillo, agua pequeña y Cocacola se entiende perfectamente que eso es poco menos que tortura para alguien que está luchando en primera línea contra el fuego. Verano, calor, sudor... ¿Y le ponen un agua pequeña? ¬¬

Ya hay que ser hijo de puta para reírse así de la vida de los trabajadores que realizando trabajo físico en plena ola de calor sufren altas temperaturas en primera línea de los incendios, pero la falta de empatía y el ataque gratuito de la COPE roza, si no pasa, el comportamiento psicópata.
karakol #14 karakol
A las derechas sólo les vale aquello de Una, Pequeña y Uniforme, y no pierden una oportunidad para demostrar su odio a España y a todos los españoles.
Abcdefghijklm #12 Abcdefghijklm
Subnormal
