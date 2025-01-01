La cuenta en X de COPE Pinares se queja a un bombero que escribe en gallego que no les pueden ayudar si no le entienden  

[C&P] -Bocadillo+agua pequena+cocacola. Somos os primeiros que sabemos que está a cousa moi dificil, pero... Que opinión tendes do avituallamento do día de onte? -Mientras, no os entendamos el resto de españoles, cómo podremos ayudaros?
Nivel intelectual de los que se creen esa mandanga...
Si ya con la primera frase de bocadillo, agua pequeña y Cocacola se entiende perfectamente que eso es poco menos que tortura para alguien que está luchando en primera línea contra el fuego. Verano, calor, sudor... ¿Y le ponen un agua pequeña?
Ya hay que ser hijo de puta para reírse así de la vida de los trabajadores que realizando trabajo físico en plena ola de calor sufren altas temperaturas en primera línea de los incendios, pero la falta de empatía y el ataque gratuito de la COPE roza, si no pasa, el comportamiento psicópata.