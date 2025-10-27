edición general
Cuenca se queda a oscuras durante cinco minutos que hicieron temer un nuevo apagón general

El incidente ha tenido lugar en torno a las 19:05 horas y ha dejado a Cuenca sin iluminación en las viviendas y sin alumbrado público, además de provocar que hayan saltado las alarmas en algunos establecimientos.

Ovlak #6 Ovlak
¿Ahora un apagón local de 5 minutos es noticia? Vamos a empezar a ver UFOs en cada esquina.
Pertinax #3 Pertinax *
Sin poder mirar para Cuenca. Ha sido duro.
manzitor #5 manzitor
El proyecto de restauración del casco antiguo de Cuenca, se llamo "Cuenca a Plena Luz", y no es coña.
ChatGPT #8 ChatGPT
Curioso el nombre de la web para esta notica
nataliaero #1 nataliaero
En mi edificio se han averiado los ascensores
rogerius #2 rogerius
#1 ¿Se sabe la causa del apagón?
eltxoa #4 eltxoa *
#2 No pides nada tú! No se sabe la causa del apagón de hace unos meses se va a saber el este que ha sido hace un rato :troll:
#7 Jarod_mc
A quien le importa aquello… si fuese una ciudad grande…
