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Cuba, la interminable agonía del sueño revolucionario

“Es el loco del frente el que nos tiene así”, me dice uno de los meseros antiguos de la Bodeguita del Medio, ese emblemático bar en la Habana Vieja donde Ernest Hemingway aseguraba que servían el mejor mojito de la isla. Los otros trabajadores conversan entre ellos, reunión de guayaberas, a la espera de que tal vez, con suerte, algún turista llegue. En el imponente hotel Inglaterra, el escenario es similar: los trabajadores deambulan con sus elegantes uniformes en una terraza vacía, los músicos cantan para ellos mismos...

| etiquetas: cuba , crisis
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4 comentarios
4 0 5 K -1 actualidad
#2 omega7767
la agonia se acaba en el momento en que EEUU le quite la pierna de encima a Cuba
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palestina #4 palestina
#2 Es más complicado que eso, ni te imaginas el nivel de corrupción que hay en Cuba a todos los niveles, e ineptitud en un gran número de cargos dirigentes, del partido todos.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
... ni siquiera la famosa libreta de racionamiento sirve para paliar las necesidades. “Han anunciado ahora que solo se la darán a los niños y a las personas enfermas, igualmente ya no servía para nada, después de la pandemia, nos empezaron a dar menos, 'no, que es temporal', decían. Mentira, se quedó así. Uno tiene que vérselas”. Y por “vérselas” Mariana quiere decir tener más de dos trabajos o hacer cosas ilegales, como su vecino que vende combustible en el mercado negro. Le pregunto a Tony, el vecino, cómo lo obtiene, si acaso viene de afuera. “Son los mismos del gobierno los que lo venden, dicen que no hay, pero siempre hay”...
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Drebian #3 Drebian
Así están en Cuba, que tienen una capacidad asombrosa para adaptarse a la miseria económica. ¿Cómo estaremos nosotros cuando la guerra nos golpee de verdad? Ojalá aprendiésemos algo de la que se nos viene encima. Pero no lo creo, seguiremos mirando a los que tenemos a los lados y no a quienes tenemos encima.
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menéame