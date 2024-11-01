Cuba califica de "epidemia" el brote nacional de casos de chikunguña, dengue y oropouche

Miguel Díaz-Canel, calificó de «epidemia» los casos de dengue, chikunguña y oropouche en la isla y llamó a enfrentarla como la Covid-19. Esta es la primera vez que el Gobierno designa como epidemia una situación que oficialmente nombra como «síndrome febril inespecífico», tras el incremento de los contagios que ha tensionado los servicios médicos. El número de casos de chikunguña asciende a 21.681. Las cifras oficiales de dengue y oropouche, de hace tres semanas, hablaban de unos 2.360 por dengue, principalmente la variante más peligrosa.