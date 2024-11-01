Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija

Las cuatro trabajadoras del laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana que fueron condenadas a penas de tres a cinco años de cárcel por acoso laboral continuado a sus compañeros no perderán su plaza fija en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) por una «clara dejación de la administración», como aseguran fuentes de la Consejería, que se declara «atada de pies y manos» tras descubrir que «no se les abrió un expediente disciplinario tras recibir las conclusiones de la inspección encargada de investigar el caso» (informe firmado en