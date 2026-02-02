Cuatro claves para el testamento vital | Derecho a Morir Dignamente

Cuatro años después de la aprobación de la Ley de la eutanasia, DMD presenta un nuevo modelo de testamento vital fruto de su larga experiencia acercando este documento a la ciudadanía en talleres y charlas. El nuevo modelo quiere reflejar con más acierto hasta qué momento quiere la persona ser cuidada y cómo en caso de desarrollar una demencia y no poder expresarlo por sí misma. Así, se incorpora la posibilidad de solicitar la eutanasia según el grado de demencia desarrollada: moderada o moderadamente severa.