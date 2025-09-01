edición general
3 meneos
15 clics
Cuatro candidatos de la oposición alemana mueren inesperadamente antes de elecciones locales

Cuatro candidatos de la oposición alemana mueren inesperadamente antes de elecciones locales  

Cuatro candidatos pertenecientes al partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) fallecieron antes de las elecciones locales del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, programadas para el próximo 14 de septiembre. Alice Weidel, líder de la agrupación política, confirmó este domingo la noticia a través de sus redes sociales. «Han fallecido cuatro candidatos del AfD», escribió en su cuenta de X donde compartió un enlace con reportes de los medios. Las causas de las defunciones no han sido reveladas.

| etiquetas: alemania , afd , candidatos
3 0 0 K 39 actualidad
6 comentarios
3 0 0 K 39 actualidad
comadrejo #4 comadrejo
Me recuerdad a las sospechosas muertes de invensigados del pp que cerraban casos judiciales por corrupción con sus defunciones, el mas prominente.... Blesa. :troll:
2 K 35
capitan__nemo #3 capitan__nemo
En resumen, hasta ahora los informes coinciden en que:

Murieron de forma inesperada o repentina.

Las autoridades descartan implicación externa, y en algunos casos apuntan a causas naturales.

No se han proporcionado detalles médicos o circunstancias específicas sobre cada fallecimiento.
0 K 20
pepel #2 pepel
¿Iban con el GPS encendido?
0 K 17
#6 laruladelnorte
Los sufragios emitidos hasta ahora por correo y las papeletas que ya estaban impresas han quedado invalidados, por lo que se deben preparar nuevas boletas y llevar a cabo una nueva votación postal. Asimismo, los ayuntamientos de las ciudades han permitido al AfD designar nuevos candidatos para reemplazar a los fallecidos.

Ya pueden los nuevos candidatos andar con pies de plomo... o_o
0 K 10
Fresita_Kawaii #1 Fresita_Kawaii
#0 Sospechoso es poco
0 K 10
Pertinax #5 Pertinax *
#1 Aquí faltan datos como para una boda.
0 K 18

menéame