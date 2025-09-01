Cuatro candidatos de la oposición alemana mueren inesperadamente antes de elecciones locales  

Cuatro candidatos pertenecientes al partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) fallecieron antes de las elecciones locales del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, programadas para el próximo 14 de septiembre. Alice Weidel, líder de la agrupación política, confirmó este domingo la noticia a través de sus redes sociales. «Han fallecido cuatro candidatos del AfD», escribió en su cuenta de X donde compartió un enlace con reportes de los medios. Las causas de las defunciones no han sido reveladas.