Cuatro años de la tragedia del hinchable de Mislata: «No podemos callar ante la falta de interés del juzgado», dicen los padres de Vera

La instrucción lleva siete prórrogas y las familias exigen que se cite a declarar a altos cargos del Ayuntamiento

sotillo #1 sotillo
Como los altos cargos del ayuntamiento sean del pp ya te digo que no hay fecha, está todo reservado para Sánchez familia
