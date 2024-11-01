Cuatro años de guerra en Ucrania dejaron 390.000 personas con discapacidad, según la OMS

Un total de 390.000 personas en Ucrania presentan alguna discapacidad provocada por la guerra, advirtió este viernes en rueda de prensa el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, a pocos días de que se celebre el cuarto aniversario del comienzo de la invasión rusa.
No se yo, luego van estimando que necesitan 11 millones de mano de obra, igual no les sobra ya tanta carnaza para la guerra
"El Financial Times publicó el 16 de marzo que Rusia y Ucrania estarían trabajando en un acuerdo de 15 puntos preliminares que incluiría entre otras cosas: cese al fuego y retiro de las tropas rusas, la declaración de neutralidad de Ucrania consagrada en su Constitución lo que le impediría entrar a la OTAN, la aceptación del ruso como co-lengua oficial y enseñada en las escuelas, y aunque Rusia
