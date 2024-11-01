edición general
10 meneos
9 clics
Cuatro años de guerra en Ucrania dejaron 390.000 personas con discapacidad, según la OMS

Cuatro años de guerra en Ucrania dejaron 390.000 personas con discapacidad, según la OMS

Un total de 390.000 personas en Ucrania presentan alguna discapacidad provocada por la guerra, advirtió este viernes en rueda de prensa el portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Christian Lindmeier, a pocos días de que se celebre el cuarto aniversario del comienzo de la invasión rusa.

| etiquetas: guerra , ucrania , discapacidad , oms
8 2 0 K 103 actualidad
10 comentarios
8 2 0 K 103 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 arreglenenlacemagico
otro merito del rusoplanismo!
5 K 65
antesdarle #2 antesdarle
Por desgracia aún Rusia tiene muchos pobres desgraciados para mandar al matadero. Si tuviera que ir Putin en persona o alguno de sus bastardos la guerra se acababa mañana.
4 K 61
Don_Pixote #3 Don_Pixote
#2 www.business-standard.com/amp/immigration/russia-needs-11-million-work

No se yo, luego van estimando que necesitan 11 millones de mano de obra, igual no les sobra ya tanta carnaza para la guerra
3 K 35
#5 arreglenenlacemagico
#3 bueno mandara norcoreanos comprados a precio de latas de comida , gente de yemen , cubanos etc...
1 K 25
#4 javic
#2 Por desgracia aún Ucrania tiene muchos pobres desgraciados para mandar al matadero. Si tuviera que ir Zelenski en persona o alguno de sus bastardos habría buscado una rendición hace años que habría dejado al país mejor de lo que está ahora.
2 K 23
antesdarle #6 antesdarle *
#4 mandar a donde? Si están en su casa defendiendo su territorio. No hay que tener muchas luces para ver la diferencia, igual que tampoco hay que ser muy inteligente para saber que quien ataca suele tener más bajas que quien defiende.
5 K 54
Huaso #9 Huaso
#6 #4 #2 en realidad ambos tenéis razón.
1 K 20
ochoceros #8 ochoceros
#2 #4 Por desgracia la firma de la paz en esta guerra no depende de Rusia ni de Ucrania:

"El Financial Times publicó el 16 de marzo que Rusia y Ucrania estarían trabajando en un acuerdo de 15 puntos preliminares que incluiría entre otras cosas: cese al fuego y retiro de las tropas rusas, la declaración de neutralidad de Ucrania consagrada en su Constitución lo que le impediría entrar a la OTAN, la aceptación del ruso como co-lengua oficial y enseñada en las escuelas, y aunque Rusia

…   » ver todo el comentario
3 K 34
#7 tierramar
Son los mosntruos que gobiernan occidente los que no quieren la paz, obtienen muchos beneficios con la guerra
2 K 29
Huaso #10 Huaso
#7 los principales interesados en no alcanzar la paz no son ni Ukrania ni Rusia. Es triste.
1 K 13

menéame