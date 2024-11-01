Cuánto se cobra de complemento de baja médica

Muchos trabajadores saben cuánto se cobra en caso incapacidad temporal (baja médica), o por lo menos saben que es una cantidad inferior al salario ordinario, ya que como máximo es el 75%.Hay trabajadores que no saben que tienen derecho a cobrar hasta el 100% cuando en su convenio colectivo existe el que se conoce como complemento de incapacidad temporal, o complemento por baja médica. Es muy habitual que las empresas no lo paguen, en cuyo caso los trabajadores lo podéis reclamar gratuitamente estando aún de baja o incluso después del alta.