"Cuando vi la película enfermé": así es como la hija de Amon Göth comenzó a odiar a su padre gracias a 'La lista de Schindler'
El oficial de las SS, comandante del campo de concentración de Plaszow, reconocía que mataba gente por diversión
la lista de schindler
plaszow
amon göth
cultura
Magog
Hay muchos secretos en las familias.
Si esta, que era hija de un mandamas, sabía poco, imaginar nosotros
Si esta, que era hija de un mandamas, sabía poco, imaginar nosotros