¿Cuándo van a pedir perdón los y las psiquiatras?

Tras el golpe de Estado, el nuevo régimen necesitaba reconstruir no sólo la política, sino también la moral y el alma de la nación. En ese contexto, la psiquiatría se afianzó como un saber capaz de ordenar las conductas, normalizar los cuerpos y corregir las mentes de una generación de españoles y españolas que habían sido "contaminadas" por la ideología republicana. En los primeros años del régimen, se reorganizó todo el sistema de salud mental. Se crearon asociaciones, congresos, cátedras y revistas que presentaban la psiquiatría...

... como una ciencia patriótica, alineada con el "Nuevo Estado". Los psiquiatras adquirieron un rol casi sacerdotal: médicos del alma nacional. Esto lo explica mucho mejor Ricardo Campos (scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-953620170) No se trataba, ni muchísimo menos, de tratar enfermedades, sino de purificar la nación. Figuras como Antonio Vallejo-Nágera primero o Juan José López-Ibor después encarnaron esta unión entre ciencia y poder. Su idea de que el marxismo o el feminismo eran síntomas de degeneración mental sirvió para justificar experimentos con presas republicanas y legitimar la violencia contra la disidencia política y sexual.
La psiquiatría bordea el limite entre la medicina oficial y la pseudociencia. No solo diagnostica como enfermedades mentales la depresión o la esquizofrenia sino que también clasifica como tales conductas minoritarias rechazadas por el poder establecido y la mayoría de la sociedad en un momento dado. Por ejemplo, La homosexualidad fue eliminada de la lista de trastornos mentales en el DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) en 1973 por la Asociación Estadounidense de…   » ver todo el comentario
