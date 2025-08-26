Cuando las sondas Voyager iban a explorar Marte

Todos conocemos la historia de las sondas Voyager que exploraron Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno en los años 70 y 80 del siglo XX. Menos conocida es la historia de otro proyecto anterior también llamado Voyager que no tenía como objetivo los planetas exteriores, sino Marte. Este proyecto Voyager original nace en una fecha tan temprana como 1960. En ese momento se creó como un programa para lanzar varias sondas espaciales a Marte y Venus usando un cohete Saturno, que en aquel entonces estaba en pleno desarrollo.
| etiquetas: voyager , sondas , marte