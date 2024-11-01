Cuando el psicólogo B.F. Skinner pensó que sería buena idea utilizar palomas condicionadas para guiar misiles balísticos

Durante la Segunda Guerra Mundial todo el mundo que no estaba en el frente intentaba ayudar en lo que podía. Así que al famoso psicólogo B.F. Skinner, por aquel entonces en Harvard, se le ocurrió que sería buena idea entrenar palomas condicionándolas para guiar misiles balísticos hacia los objetivos enemigos. Esto que podríamos llamar una «idea de bombero» se demostró tecnicamente posible. Skinner fue un pionero en el campo del condicionamiento, y aplicó este principio a las ratas y también a las palomas.