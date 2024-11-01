edición general
21 meneos
22 clics
Cuando lo privado va antes que lo público: el barrio de Madrid que sobrevive sin ambulatorio, escuela, biblioteca y metro

Cuando lo privado va antes que lo público: el barrio de Madrid que sobrevive sin ambulatorio, escuela, biblioteca y metro

Tras más de una década de espera, en septiembre abrirá en El Cañaveral un "Medio CEIPSO", parte del polémico plan de Ayuso. Los vecinos madrileños acusan a la administración de "priorizar el negocio". Lo han pedido a gritos. Siguen sin ser escuchados. Los 25.000 vecinos del barrio madrileño de El Cañaveral (en el sureste de la capital) llevan más de una década esperando que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad cumplan con los compromisos urbanísticos prometidos. Viven sin infraestructuras básicas como centros de salud y colegios.

| etiquetas: el cañaveral , barrio de madrid , sin escuelas , biblioteca y metro
17 4 0 K 211 actualidad
5 comentarios
17 4 0 K 211 actualidad
Anfiarao #1 Anfiarao *
El partido porcino ganó en el Distrito de Vicálvaro, que es donde está el barrio de El Cañaveral. Ahí se pueden consultar los resultados por distritos y barrios
www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Estadistic

A seguir disfrutando con alegría de lo votado
4 K 66
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
En ese barrio la maytde votos en las últimas elecciones fue para la banda pepetarra, por lo que sarna con gusto, no pica.

#1 venía a decir lo mismo.
3 K 54
Supercinexin #3 Supercinexin
#1 Gracias, iba a buscar ese mismo dato. Sólo puedo alegrarme viendo que la gente obtiene de sus políticos electos exactamente aquello por lo que ha votado, como sucede siempre y en todo lugar.
3 K 53
Dragstat #5 Dragstat
#1 El mapa de las elecciones en Madrid es un manto azul casi completo, y el la Comunidad de Madrid llevan ininterrumpidamente gobernando 30 años y no parece que vaya a cambiar a corto plazo. Lo raro es un barrio que no sea del PP.
1 K 30
reivaj01 #4 reivaj01
Vale, no habrá ambulatorio, ni escuela, ni biblioteca, ni metro, ni colegios, pero vamos a lo importante, ¿Tienen terracitas para tomar una cerveza en libertaz?
0 K 13

menéame