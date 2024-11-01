Cuando lo privado va antes que lo público: el barrio de Madrid que sobrevive sin ambulatorio, escuela, biblioteca y metro

Tras más de una década de espera, en septiembre abrirá en El Cañaveral un "Medio CEIPSO", parte del polémico plan de Ayuso. Los vecinos madrileños acusan a la administración de "priorizar el negocio". Lo han pedido a gritos. Siguen sin ser escuchados. Los 25.000 vecinos del barrio madrileño de El Cañaveral (en el sureste de la capital) llevan más de una década esperando que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad cumplan con los compromisos urbanísticos prometidos. Viven sin infraestructuras básicas como centros de salud y colegios.