Cuando es el PP el que instala cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y de matrículas

Cada vez me cuesta más entender el sentido de la "libertad" del PP. Mandar una alerta porque viene una riada es un ataque inaceptable a la libertad individual. Llenar un pueblo de cámaras que identifican en tiempo real tanto a personas como a coches, muy bien.

En un par de semanas finalizará la instalación del nuevo sistema de videovigilancia de Galapagar, que contará con cámaras inteligentes repartidas por todo el municipio con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana.

Galapagar moderniza su sistema de videovigilancia con 54 nuevas cámaras

06/02/2026: El Ayuntamiento de Galapagar ha apostado por la implantación de un sistema moderno y actualizado que sustituye al anterior sistema de videovigilancia, que se encontraba obsoleto y en el que la inmensa mayoría de las cámaras no funcionaban. El nuevo dispositivo incluye un total de 54 cámaras, de las cuales 46 están destinadas a la vigilancia del entorno y 8 a la lectura de matrículas, lo que permitirá mejorar tanto el control del tráfico como la identificación de vehículos.

Todas las cámaras instaladas son cámaras inteligentes, capaces de detectar personas y vehículos en tiempo real, generar avisos y notificaciones automáticas y ofrecer información precisa gracias a su sistema de analítica de vídeo. Además, cuentan con alimentación continua y baterías integradas, lo que garantiza su funcionamiento incluso ante posibles cortes eléctricos.

La implantación del nuevo sistema se está llevando a cabo tanto en el casco urbano como en las urbanizaciones, dando respuesta a las demandas vecinales y asegurando una vigilancia más eficaz y homogénea en todo el término municipal.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que las grabaciones obtenidas por estas cámaras en ningún caso podrán ser facilitadas a los vecinos, ya que su uso está destinado exclusivamente a servir de apoyo a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Un ejemplo reciente de su eficacia ha sido la detención, la pasada semana, de cuatro jóvenes que realizaban actos vandálicos contra vehículos de la localidad, cuya identificación fue posible, entre otros medios, gracias a las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia.

Con la finalización de este proyecto, el Ayuntamiento de Galapagar refuerza su compromiso con la seguridad ciudadana, apostando por un municipio más seguro, moderno y mejor vigilado. Cuando la instalación esté completamente finalizada, se ofrecerá un listado pormenorizado de las ubicaciones de las cámaras, así como de la función específica de cada una de ellas, garantizando la máxima transparencia en la implantación de este sistema de videovigilancia.

