Cuando ni comprar un árbitro llama la atención

Lluís Bassat dejó caer que algún mandatario del club le había sugerido que para ser presidente del Barça era necesario saber comprar a un árbitro. Lo que me sorprendio cuando lo leí es la reacción del periodista ante semejante escándalo: absolutamente ninguna. El titular de la entrevista fue “Si hay un día para jugar infiltrado, es el del Bayern” y al recibir la respuesta sobre las presuntas compras el periodista reacciona interesándose en su desgaste como candidato, en su relación con sus rivales... No le preguntó por el tiempo de milagro.

DDJ #5 DDJ
El fútbol profesional es una puta mierda. Es lo que hay.
Y socialmente sólo beneficia a unos pocos y perjudica la educación de millones.
Negativazo ante la imposibilidad de golpe de remo :peineta:
0 K 10
#7 Katos
#5 estamos hablando de corrupción deportiva no de futbol.
0 K 9
#6 Katos
ahora dime algún caso de corrupción deportiva que implique a Florentino.

Del Barca sabemos que pagaron al menos 8 millones en al menos 17 años con 5 presidentes distintos al vicepresidente de los árbitros.
0 K 9
#8 Katos
#_2 Núñez, Gaspar, Laporta todos imputados por pagar 8 millones sy tu con tu historia... Pues vale.
0 K 9
HeilHynkel #1 HeilHynkel
La prensa florentiniana ... esto es como cuando el PP acusa a otros de corrupción.
1 K 8
devilinside #2 devilinside
#1 Bassat no fue presidente porque no quiso no tenía bastantes valors
2 K 28
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

No como Flo, bien colocado en el PP y en todos los chanchullos que haga falta.
1 K 36
devilinside #4 devilinside
#3 No te metas con el tito Flo, que es un dios del Olimpo. ¿A que no conoces a nadie que provoque un terremoto y todavía le indemnicen? ¿Estás aprovechando para celebrar el día internacional de la blasfemia?
0 K 12

