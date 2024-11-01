Cuando ni comprar un árbitro llama la atención

Lluís Bassat dejó caer que algún mandatario del club le había sugerido que para ser presidente del Barça era necesario saber comprar a un árbitro. Lo que me sorprendio cuando lo leí es la reacción del periodista ante semejante escándalo: absolutamente ninguna. El titular de la entrevista fue “Si hay un día para jugar infiltrado, es el del Bayern” y al recibir la respuesta sobre las presuntas compras el periodista reacciona interesándose en su desgaste como candidato, en su relación con sus rivales... No le preguntó por el tiempo de milagro.