Cuando la MTV retransmitió a Guns N’Roses en el Ritz en 1988 y arrojó una bomba de neutrones en la escena rockera mundial

GNR publicaron en 1987 el disco perfecto. No en vano, es el disco de debut más vendido de la historia. Si bien hay discos que son importantes porque contienen un gran acierto, en Appetite for destruction habría que hacer una lista extensa. Para empezar, era un LP de retorno a un pasado edénico. Las producciones ochenteras a mediados de la década eran o muy artificiosas o muy metálicas, GNR recuperó el sonido de guitarras de los años 70, el de los grandes clásicos. Además, eran un grupo de hard rock, pero con una fuerte influencia de los Sex Pis