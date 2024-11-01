Cuando la inteligencia artificial despide: entre el ‘AI-washing’ y la reestructuración real del trabajo

El anuncio de miles de despidos en Meta desvela una tendencia que usa la IA como excusa para el recorte del gasto en recursos humanos que en muchas ocasiones acaba en el cierre de la empresa o en la readmisión de los empleados. El gigante tecnológico Meta anunció el pasado 23 de abril el despido de 8.000 personas, un 10% de la plantilla que podría ampliarse hasta los 15.000 empleados según algunas informaciones.