11
meneos
31
clics
Cuando el discurso de Ayuso es el mismo que dieron Pinochet, Videla o Franco
Da mucho miedo oír a Ayuso en sus discursos, pero compararlos con los mistos de los dictadores Pinochet, Videla o Franco...
etiquetas
ayuso
discursos
pinochet
videla
franco
ocio
4 comentarios
#1
Jointhouse_Blues
Seamos serios, por favor, Ayu no es capaz formar ningún discurso.
#2
Kantinero
Errónea, en tiempos de esos mierdas no había pinganillos
#3
Leon_Bocanegra
Muitas felicidades a todos.
#4
TripleXXX
No me lo puedo de creer.
