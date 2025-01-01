edición general
Cuando la democracia ya no enamora: terreno fértil para la ultraderecha

Cuando la democracia ya no enamora: terreno fértil para la ultraderecha

En Europa, el patrón comienza a ser una constante: los jóvenes expresan un compromiso más débil con los principios democráticos. Concretamente, en paises europeos como Dinamarca, Alemania, Polonia, Francia y Croacia, la Generación Z (18-24 años) muestra un apoyo significativamente más bajo a la democracia en comparación con los Baby Boomers –nacidos entre 1946 y 1964– o la Generación del Silencio –personas nacidas entre 1928 y 1945–.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Cuando vendes el sistema al capital ... éste se desenmascara y se ve más cómodos en un sistema totalitario como han estado toda la vida, desde el fin de la Edad Media (antes eran ámbitos más reducidos y no tenían tanta influencia global)
Blackat #1 Blackat
No es la democracia...es la politica. La politica liberal capitalista desbocada que hace a la gente pobre y miserable aunque trabajen.

En España sabemos de eso , por que el regimen Franquista nos tiene asi desde hace decadas....controlando tribunales, leyes, etc...


La democracia , solo funciona si a estos Liberales/Fascistas se les pone el bozal y se les marca la linea por que por ellos mismos tienden siempre a lo mismo : El clasismo y la exclavitud.
#5 Stv.2 *
#1 Una cosa, yo creo que esa forma de verlo es parte del desencanto... es como que solo es democracia si es ideal. Es como una pareja enamorado que se casa pensando todas las virtudes idealizadas del amor, y el amor real no es así, la vida en pareja no es así, y la democracia es un sistema que por ser generosos es el menos malo que tenemos. No es ideal, y si quieres que funcione en gran medida tendrás que aceptar que no siempre funciona bien, que tiene males, que genera ciertos problemas, y…   » ver todo el comentario
Blackat #13 Blackat
#5

Yo trato a mi hijo como un dictador comunista donde el es el proletario, maximizo su proteccion a cambio de su trabajo que es para el.
Con mis cuentas a corto , soy profundamente liberal , a medio soy capitalista de riesgo y a largo profundamente conservador.
Con mi mujer , la cosa es un equilibrio , una negociacion continua....con una economia bastante conservadora pero que protege nuestra relacion y votando de forma continua cada decision.

Ahora te pondre otro ejemplo :

Si no puedo…   » ver todo el comentario
Kyoko #17 Kyoko
#5 Estoy de acuerdo, es como lo de decir "esto no se hace en democracia". Lo que diferencia a una dictadura de una democracia no es la gente, que es exactamente igual de hijos de puta en un sistema que en otro. Sino que en democracia hay elecciones cada cuatro años y puedes echar al gobierno, hay libertad de expresión y se pueden denunciar cosas, y hay contrapesos entre poderes.
Es el chiste de Churchill, que la democracia es el peor sistema de gobierno, si exceptuamos todos los demas.
Lo peor es creer que la democracia es un sistema ideal en el que por arte de magia, la gente es muy buena y ética. Muy al contrario, todo sistema que ha querido crear un "hombre nuevo" (supuestamente mejor) ha acabado en tiranía.
#9 CosaCosa
#1 la democracia es solo un sistema de gobierno, lo otro, es un sistema socio-economico.

Tanto uno como otro tiene luces y sombras. El problema es que solo estamos viendo las sombras de ambos sistemas, y más problema aún, estamos solo echando la culpa a la democracia de cosas que no son solo culpa suya.
Blackat #14 Blackat
#9 Tomas Jeferson , aun siendo un negrero clasista ...lo supo... Nos alerto.

La inflaccion y la perdida de poder economico del ciudadano que es el estado a manos de los bancos.

La culpa es nuestra. 100% por tolerarlo
#4 Pitchford
Muchos jóvenes de ultraderecha están en contra de la democracia porque saben que sus soluciones políticas no se van a implantar mientras gobiernen los partidos que ganan las elecciones. Sin más.
tul #7 tul
#4 pero deberian saber que sin democracia tampoco se van a implantar esas politicas
#8 Pitchford
#7 Eso es una lotería.. depende del dictador que toque.
tul #15 tul
#8 lo dudo mucho, los dictadores se suelen dedicar a robar todo lo que pueden mientras mienten que todo es color de rosa y esa politica nunca satisface a nadie mas alla de los ladrones que se benenfician de ella.
strike5000 #11 strike5000 *
La democracia sólo funciona si salen los que me gustan y hacen una política que me beneficie. Si no es así buscaré a otros, por muy extremistas que sean, que me digan que me van a dar todo lo que yo pido. Y eso se aplica tanto a la derecha como a la izquierda. Los comunistas no votan sólo para que le quiten a los ricos, votan para que esas riquezas se las den a ellos, repartidas entre todos, obviamente, pero que les toque una parte a ellos.
OCLuis #12 OCLuis
Nada que no sepamos ya porque ya se dijo antes.  media
#6 Leon_Bocanegra
No es que la democracia no enamore. Es la falta de autocrítica de la izquierda.
andran #16 andran
La democracia empieza a la hora de votar y termina cuando se han contado los votos.
#2 cocococo
Si los partidos políticos de izquierda hacen política de derecha, tarde o temprano termina gobernado la ultraderecha.

Una vez un ultraderechista dijo, "la democracia es una mierda porque permite que haya gente con ideas políticas como las mías".
#10 CosaCosa
o si, se les pone dura pensando en dictaduras "buenas"

Donde el poder se usa para " el bien" .

Lo que no saben, es que eso nunca ca ocurre
Kyoko #18 Kyoko
#10 Bueno, en Meneame parece que algunos estan convencidos de que China es una dictadura buena, por ejemplo...
