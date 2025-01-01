Cuando la democracia ya no enamora: terreno fértil para la ultraderecha

En Europa, el patrón comienza a ser una constante: los jóvenes expresan un compromiso más débil con los principios democráticos. Concretamente, en paises europeos como Dinamarca, Alemania, Polonia, Francia y Croacia, la Generación Z (18-24 años) muestra un apoyo significativamente más bajo a la democracia en comparación con los Baby Boomers –nacidos entre 1946 y 1964– o la Generación del Silencio –personas nacidas entre 1928 y 1945–.
| etiquetas: democracia , política
En España sabemos de eso , por que el regimen Franquista nos tiene asi desde hace decadas....controlando tribunales, leyes, etc...
La democracia , solo funciona si a estos Liberales/Fascistas se les pone el bozal y se les marca la linea por que por ellos mismos tienden siempre a lo mismo : El clasismo y la exclavitud.
Yo trato a mi hijo como un dictador comunista donde el es el proletario, maximizo su proteccion a cambio de su trabajo que es para el.
Con mis cuentas a corto , soy profundamente liberal , a medio soy capitalista de riesgo y a largo profundamente conservador.
Con mi mujer , la cosa es un equilibrio , una negociacion continua....con una economia bastante conservadora pero que protege nuestra relacion y votando de forma continua cada decision.
Ahora te pondre otro ejemplo :
Si no puedo… » ver todo el comentario
Es el chiste de Churchill, que la democracia es el peor sistema de gobierno, si exceptuamos todos los demas.
Lo peor es creer que la democracia es un sistema ideal en el que por arte de magia, la gente es muy buena y ética. Muy al contrario, todo sistema que ha querido crear un "hombre nuevo" (supuestamente mejor) ha acabado en tiranía.
Tanto uno como otro tiene luces y sombras. El problema es que solo estamos viendo las sombras de ambos sistemas, y más problema aún, estamos solo echando la culpa a la democracia de cosas que no son solo culpa suya.
La inflaccion y la perdida de poder economico del ciudadano que es el estado a manos de los bancos.
La culpa es nuestra. 100% por tolerarlo
Una vez un ultraderechista dijo, "la democracia es una mierda porque permite que haya gente con ideas políticas como las mías".
Donde el poder se usa para " el bien" .
Lo que no saben, es que eso nunca ca ocurre