¿Cuándo y cómo es legal que te soliciten una fotocopia del DNI?

En todos estos casos debe informarse sobre el uso de los datos, el responsable del tratamiento y el tiempo de conservación de la copia. [...] Desde 2006 y en base al RD 522/2006 está prohibido almacenar copias del documento nacional de identidad, ya que contiene información personal que podría ser utilizada para hacerse pasar por otra persona. Y no es obligatorio entregar una fotocopia del DNI al realizar trámites incluso con la Administración Pública, salvo que exista una razón legal concreta. Por ejemplo, no es legal que un hotel te solicite

sorrillo
El otro día di de baja una cuenta bancaria y para la baja me enviaron un formulario que tenía que rellenar y me pedían que les diera una copia del DNI.

Rellené el formulario y lo firmé digitalmente con mi DNI y se lo envié, dando por sentado que con eso bastaba.

Pues no, me exigieron la copia del DNI igualmente, algo completamente absurdo. Tiene sentido si necesitas cotejar la firma caligráfica entre el documento y el DNI pero con la firma digital eso queda obsoleto. Pero por procedimiento lo siguen exigiendo.
Ovlak
#1 Tiene narices que bien entrado el siglo XXI (y un banco para más Inri, que no es la frutería Paco) no admita un documento firmado digitalmente. Para estos casos y si no apetece discutir, copia de DNI con marca de agua tipo "sólo valido para [ponga aquí destinatario/trámite]"
nopolar
#1 No conozco ningún caso donde nunca nadie haya cotejado realmente una firma. Puedes hacer cualquier garabato al azar. La inercia de la burocracia es enorme y no se si alguna vez nos libraremos de eso.
