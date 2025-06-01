¿Cuándo y cómo es legal que te soliciten una fotocopia del DNI?

En todos estos casos debe informarse sobre el uso de los datos, el responsable del tratamiento y el tiempo de conservación de la copia. [...] Desde 2006 y en base al RD 522/2006 está prohibido almacenar copias del documento nacional de identidad, ya que contiene información personal que podría ser utilizada para hacerse pasar por otra persona. Y no es obligatorio entregar una fotocopia del DNI al realizar trámites incluso con la Administración Pública, salvo que exista una razón legal concreta. Por ejemplo, no es legal que un hotel te solicite
Rellené el formulario y lo firmé digitalmente con mi DNI y se lo envié, dando por sentado que con eso bastaba.
Pues no, me exigieron la copia del DNI igualmente, algo completamente absurdo. Tiene sentido si necesitas cotejar la firma caligráfica entre el documento y el DNI pero con la firma digital eso queda obsoleto. Pero por procedimiento lo siguen exigiendo.