6



Cuando el "amor" tiene fecha de caducidad: el auge de las 'viudas negras' en Rusia
Desde 2024 se detecta un alza de matrimonios rápidos con combatientes del frente ucraniano: las primas por muerte superan los 5 millones de rublos.

etiquetas

viudas

negras

rusia





actualidad
5 comentarios





actualidad
#4
suppiluliuma
Resumen de los comentarios que NO verás en este envío
: Zazis de MNM condenan la política del Kremlin de enviar soldados a una muerte segura con la frase: "hasta el último ruso".
6
K
45
#2
Enésimo_strike
A la que no me salga bien está bien jodida con un marido traumatizado por la guerra o lisiado.
Aún así como de claro lo tendrán para que crean que es una apuesta segura.
3
K
40
#3
pensacola
#2
es un juego de azar
1
K
32
#5
ElBeaver
Eso está llegando a su fin; en Rusia casi no queda dinero para cubrir los costos de tantos muertos y heridos. Las condiciones están cambiando, las primas se han reducido significativamente y, además, existen órdenes de no recoger los cuerpos de los fallecidos, declarándolos como desaparecidos para evitar pagar compensaciones.
2
K
21
#1
pensacola
No son putas
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
