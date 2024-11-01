edición general
Cuando el "amor" tiene fecha de caducidad: el auge de las 'viudas negras' en Rusia

Desde 2024 se detecta un alza de matrimonios rápidos con combatientes del frente ucraniano: las primas por muerte superan los 5 millones de rublos.

suppiluliuma #4 suppiluliuma
Resumen de los comentarios que NO verás en este envío: Zazis de MNM condenan la política del Kremlin de enviar soldados a una muerte segura con la frase: "hasta el último ruso".
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
A la que no me salga bien está bien jodida con un marido traumatizado por la guerra o lisiado.

Aún así como de claro lo tendrán para que crean que es una apuesta segura.
#3 pensacola
#2 es un juego de azar
ElBeaver #5 ElBeaver
Eso está llegando a su fin; en Rusia casi no queda dinero para cubrir los costos de tantos muertos y heridos. Las condiciones están cambiando, las primas se han reducido significativamente y, además, existen órdenes de no recoger los cuerpos de los fallecidos, declarándolos como desaparecidos para evitar pagar compensaciones.
#1 pensacola
No son putas
