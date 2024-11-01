edición general
Cualquier tiempo pasado fue anterior

Cualquier tiempo pasado fue anterior  

La mala fama del anarquismo: En este nuevo episodio analizamos el proceso del Movimiento Libertario en general y el del anarquismo en particular. Y su mala fama, porque buena no es que arrastren a lo largo de la historia. Pero ni todos los anarquistas apostaban por la violencia ni eran tan radicales como para querer dinamitar las estructuras sociales y políticas. Con Nieves Concostrina, Ana Valtierra, Emma Vallespinós, Jesús Pozo y Pepe Rubio. Y en la técnica, José María Sendra

pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos *
Puse el chismin de vídeo, porque no hay simbolín de audio.
Es un podcast, no hay video.

@imparsifal entre encuestas chorras, mira a ver si implememtais el historiu de podcast/audio que hay cosas interesantes y nunca se os ocurrió tirar por ahí. Ya se que la prioridad está en señalamiento a usuarios, pero yo que se... quizás podríais tirar por otro lao.
#2 Toponotomalasuerte
El tiempo sin ti, es solo el empo.
