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Cuáles son las señales que hacen temer una crisis financiera como la de 2008 (y por qué ahora sería diferente)

Se están encendiendo varias señales de alarma, lo que lleva a algunos a preguntarse si nos encontramos en las primeras etapas de otra crisis financiera.

| etiquetas: cuáles , señales , temer , crisis , financiera
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2 comentarios
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berkut #2 berkut
Un artículo como éste de la bbc
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Skiner #1 Skiner *
Pues que sepan los bancos que no nos toman el pelo más.
Que no han devuelto todavia nada del rescate.
Así que empiecen a pagar.
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menéame