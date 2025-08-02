·
Cuál es el impacto de los aranceles de EEUU en España
Los nuevos aranceles del 15 % que Estados Unidos impone desde este jueves a las importaciones procedentes de la Unión Europea (UE) tendrán un impacto limitado
|
etiquetas
:
aranceles reciprocos
,
comercio internacional
,
eeuu
,
españa
5
1
0
K
57
actualidad
9 comentarios
relacionadas
#1
janatxan
Tendrán el impacto que los empresarios, que se empeñen en vender sus productos en ese basurero, quieran generarse a si mismos.
2
K
40
#2
Pertinax
#1
Y en las hostias.
www.noticiasdenavarra.com/opinion/2025/08/02/aranceles-al-vino-y-las-h
0
K
20
#8
vicus.
Lo peor no son los aranceles, lo peor es el chantaje de tener que invertir una burrada de dinero en USA.
0
K
15
#5
reithor
Ya se encargará vender leyen de alimentar al troll
0
K
11
#9
BurraPeideira_
#7
Si no miras más allá de mañana te va como te va... Y da igual que estemos pagando las consecuencias del cortoplacismo.
La industria es el motor de la economía y o compites en costes con el sudeste asiático o proteges tu mercado.
Creer que los aranceles los inventó Trump o que son un tiro en el pié para el que los impone es un delirio que nos están intentando colar a fuerza de repetirlo mil veces.
0
K
11
#4
aupaatu
*
Parece por las noticias que Europa es autosuficiente en acero y aluminio por lo que no puede absorber la exportación a EEUU
Y tampoco no me parece que vender vino y aceite en otros mercados sea tan complicado y sea necesario sudvencionar el descenso de ganancias de los productores si cambian de destinatarios.
0
K
9
#7
Narmer
#4
En principio lo que va a pasar es que los americanos van a pagar más por los productos que importen. Habrá que ver si dejan de consumir vino y aceite de oliva español. De momento es aumento de la inflación para ellos.
0
K
8
#6
Ethereum
Yo me sé de una fábrica de maquinaria industrial del Baix Llobregat que lo va a tener crudo para continuar abierta porque eran su principal comprador y llevan meses con ese mercado congelado, efecto limitado el que tengo aquí colgado.
0
K
8
#3
Madmaxi
Aunque no compre aceite de oliva ni me ponga hasta el culo de vino de ribera, lo pagare con mis impuestos para que el hdlgp yanqui no pase sin el...
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
