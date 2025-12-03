Cuadros, tallas y hasta un testamento: la Guardia Civil recupera 30 obras del botín de las exmonjas de Belorado

Un cristo crucificado del siglo XIV, dos lienzos de gran formato del XVII, una talla de la Virgen de la Bretonera del XVI o un testamento de 1556 de una antigua abadesa son algunas de las piezas recuperadas por la Guardia Civil en la operación por venta de obras de arte, que el pasado jueves acabó con la detención de la exabadesa del monasterio de Belorado, otra exmonja y un anticuario. El botín está compuesto por una treintena de obras de patrimonio histórico, algunas de cierta calidad, se estima que su valor está en decenas de miles de euros.