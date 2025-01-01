edición general
Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»

Las cuadrillas de especialistas en lucha contra incendios forestales (ELIFs) de Castilla y León muestran su «profunda preocupación y malestar ante la situación actual», pues según denuncian, muchas de las dotaciones están paradas en base, sin ser activadas, mientras la Comunidad afronta una grave oleada de incendios forestales. Relacionada: Los bomberos estamos a disposición de Mazón cuando le de la gana www.meneame.net/m/actualidad/bomberos-estamos-disposicion-mazon-cuando

NPCmasacrado
Véis? lo véis? igual que en valencia con la DANA, los bomberos parados

Veis? veis el genocidio ya? Quién se beneficia de la reconstrucción? :roll:

5
NPCmasacrado
#10 El problema está en que dice "MUCHAS" si me dices "POCAS" podría aceptarlo

Y bueno en Valéncia como refieron en #1 también se hizo y estuvieron semanas sin hacer nada

El sindicato de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana: "Es increíble que los bomberos de Castellón y Alicante estemos en los parques de bomberos" www.meneame.net/m/actualidad/sindicato-bomberos-forestales-generalitat
0
Ovlak
#12 El problema está en que dice "MUCHAS"
Y, como ya dije, el problema es que "muchas" es un dato subjetivo e impreciso. Lo que para uno son muchas para otro son pocas.
0
Feindesland
#1 ¿Tú no serás un israelí intentando diluir el significado de la palabra genocidio?{take} :take: :take: :take:
0
NPCmasacrado
#18 Israel no comete genocidio según los palestinos, es un holocausto
0
NPCmasacrado
Veis como tengo razón, llevo 9 meses, diciéndolo, que hay un patrón de comportamiento, que nos están matando para hacer beneficios

Y vosotros os reís de mi porque le llamo genocidio mientras todos vamos juntos al matadero
2
NPCmasacrado
#7 Claro desviemos el tema de que no se están usando los bomberos como en València, de que como en València el presidente desaparece, como en Andalucía, Aragón... desviémos el tema a bombardear cosas en vez de a usar los recursos, no vaya a ser que la gente se de cuenta que mientras nosotros perdemos las casas y las vidas esta gente se hace millonaria con la reconstrucción

Desviemos el tema  media
1
woody_alien
#8 El único que desvía el tema hacia la política eres tú, no te flipes. Solo estoy cuestionando un dato técnico.
0
NPCmasacrado
#9 Si este es el nivel de los trolls de la derecha, vete buscando otro trabajo porque en breve la IA te sustituye
1
woody_alien
#11 Estoy jubilado, yo no vivo de esto como tú.
0
NPCmasacrado
#13 Los bomberos saben qué es "Muchas" y qué es "pocas" es su trabajo y lo saben mejor que nadie. El relativismo no pasa por encima de la autoridad en este tema. Busca otro argumento mejor si es que os quedan
1
woody_alien
#15 xD xD xD Y sigues adscribiéndome a no sé qué grupo de ultraderecha judeomasónica afroamericana, en fín. Deben pagarte muy bien para esas explosiones en el nótame, a voz en grito, aunque el mensaje inicial que es siempre "MIRADME, HAGO COSAS Y VOSOTROS NO. GENOCIDIOOOO!!!!" me hace sospechar que solo es un narcisismo enorme, un montón de tiempo libre y un nada mejor que hacer. Me voy a hacer la siesta.

Drogaos, bebed y follad, no viviréis mas pero viviréis mejor.
0
Leon_Bocanegra
#5 a ver, son los bomberos los que muestran su «profunda preocupación y malestar ante la situación actual», pues según denuncian, muchas de las dotaciones están paradas en base, sin ser activadas.

Digo yo que ellos estarán capacitados para saber si eso es una buena o mala decisión. Y parece ser que la consideran una mala decisión.
2
NPCmasacrado
#5 De la noticia: «Nos preguntamos cómo es posible que, en un contexto de emergencia como el que se vive estos días, no se haya procedido ya a nuestra activación total. Resulta incomprensible y una auténtica vergüenza que, contando con personal cualificado, entrenado y preparado para actuar de manera inmediata, se nos mantenga inactivos», añaden en un comunicado
0
Ovlak
#6 Pues lo que digo, mucho eslogan y poco dato objetivo. Ojo, que pueden tener razón. Pero la máxima no puede ser mandar todo lo que hay todas las horas posibles y todo lo que esté por debajo de eso no vale. En un contexto de emergencia no deja de ser posible que se produzcan emergencias en otros lugares o no dejan de necesitar descansar los efectivos que las atienden.
0
woody_alien
Puede ser que sí, puede ser que no. En las guerras bien orquestadas tienes la mayor parte del personal "en reserva" y solo combaten unos pocos que vas reemplazando cuando quedan derrengados, así siempre tienes gente fresca en el frente. Si lo metes todo a la vez, aparte de que el caos logístico de tanto vehículo en el mismo sitio será contraproducente, estarás creando bolsas de gente donde habrá enormes bajas con cualquier contingencia pues no podrán huir por el caos anteriormente mencionado. Como ya dije con lo de la DANA no puedes enviar 800 camiones de bomberos si el camino de acceso hace 8 mts de ancho y han de pasar todos por ahí al estar las otras vías impracticables, lo mismo vale para las excavadoras.
0
NPCmasacrado
#3 Pero que dices si la superficie quemada es más grande que Luxemburgo, hay caminos de sobra para ir

Y en València podías entrar por el norte, por el sur, por el la carretera de Madrid

Ahora el problema de no mandar bomberos es que la carretera... Vamos que os quedáis sin argumentos y esto es lo mejor que tenéis, estáis desesperados eh
1
woody_alien
#4 Los bosques no están llenos de calles, hay alguna vía forestal y ya, lo único son los medios aéreos. Yo metería al ejercito con explosivos, a realizar cortafuegos de manera rápida. Es muy brusco pero tremendamente efectivo.
0
Ovlak
#3 En estas cuestiones hay que intentar evitar los análisis de barra de bar. En el titular dice "muchas". ¿Cuántas son "muchas"? ¿5? ¿10? ¿100? ¿Qué pasa con los descansos? ¿Qué pasa si vacías de efectivos toda la región y se declara un fuego en la otra punta? Con los datos que dá la noticia creo que una persona con conocimientos sobre el tema ya tiene imposible analizar si es una decisión sensata o una temeridad, pues imagínate para el común de los mortales.

Que se queden bomberos en sus bases puede ser tanto una buena decisión como una nefasta en función de muchas variables que no conocemos ni se especifican.
0 K 12

