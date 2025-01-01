Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»

Las cuadrillas de especialistas en lucha contra incendios forestales (ELIFs) de Castilla y León muestran su «profunda preocupación y malestar ante la situación actual», pues según denuncian, muchas de las dotaciones están paradas en base, sin ser activadas, mientras la Comunidad afronta una grave oleada de incendios forestales. Relacionada
Y bueno en Valéncia como refieron en #1 también se hizo y estuvieron semanas sin hacer nada
Y, como ya dije, el problema es que "muchas" es un dato subjetivo e impreciso. Lo que para uno son muchas para otro son pocas.
Digo yo que ellos estarán capacitados para saber si eso es una buena o mala decisión. Y parece ser que la consideran una mala decisión.
Y en València podías entrar por el norte, por el sur, por el la carretera de Madrid
Ahora el problema de no mandar bomberos es que la carretera... Vamos que os quedáis sin argumentos y esto es lo mejor que tenéis, estáis desesperados eh
Que se queden bomberos en sus bases puede ser tanto una buena decisión como una nefasta en función de muchas variables que no conocemos ni se especifican.