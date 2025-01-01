edición general
El CSIC suspende la colaboración científica con Israel aunque prohíbe a sus centros denunciar el genocidio de Gaza

La entidad estatal impide al Instituto Astrofísico de Andalucía difundir un comunicado oficial contra la masacre aprobado en asamblea

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
No vaya a ser que los sionistas y sus socios en el genocidio, los burrolandeses, les retiren algún proyecto importante.
Asimismov #1 Asimismov *
Que una cosa es suspender la colaboración científica con lsrael y otra muy distinta es apoyar el discurso "antisemita".
¡Dónde va usted a comparar!
