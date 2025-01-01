·
El CSIC suspende la colaboración científica con Israel aunque prohíbe a sus centros denunciar el genocidio de Gaza
La entidad estatal impide al Instituto Astrofísico de Andalucía difundir un comunicado oficial contra la masacre aprobado en asamblea
|
etiquetas
:
csic
,
instituto astrofísico
,
andalucía
,
israel
,
genocidio
,
gaza
#2
SeñorPresunciones
No vaya a ser que los sionistas y sus socios en el genocidio, los burrolandeses, les retiren algún proyecto importante.
0
K
13
#1
Asimismov
*
Que una cosa es suspender la colaboración científica con lsrael y otra muy distinta es apoyar el discurso "antisemita".
¡Dónde va usted a comparar!
0
K
12
¡Dónde va usted a comparar!