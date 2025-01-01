edición general
La cruzada de PETA contra Nintendo suma un nuevo capítulo por el cruel aspecto de la simpaticona vaca de Mario Kart World  

La cruzada que los animalistas de PETA mantienen contra Nintendo ha sumado un nuevo capítulo por Mario Kart World. Al juego se han añadido infinidad de corredores, entre los que se encuentra la Vaca Mu-Mu, que se ha convertido en uno de las más queridas, pero a PETA le ha crispado y ha acusado a Nintendo de haber cometido una salvajada y promover la crueldad animal por colocarle un aro en la nariz. Además, siempre cuenta con una sonrisa de oreja a oreja, algo que tampoco puede entender PETA, porque no debería tener ningún motivo para mostrarla.

#2 superjavisoft
Que les pasa, les molesta que no la sacrifiquen?
www.google.com/search?q=peta+sacrifica&client=firefox-b-m&sca_
Pointman #1 Pointman
Mucho mejor sacrificar animales reales sanos por millares, como hace PETA, eso es mucho más ético que una vaca digital.
Blooder #3 Blooder
Por favor no reírse de los sunormales...
The_Ignorator #4 The_Ignorator
#3 No es subnormalidad: es propaganda gratuita utilizando una polémica absurda.
