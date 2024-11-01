Crunchyroll pone fin a su servicio gratuito con anuncios

La industria del anime vive ajustes constantes y las plataformas cambian sus modelos con rapidez. Crunchyroll acaba de sorprender a muchos usuarios con una decisión que marcará el cierre de una era para el consumo gratuito.La compañía confirmó que su servicio gratuito con anuncios finalizará el 31 de diciembre de 2025. Desde ese día, los usuarios ya no podrán ver episodios sin suscripción activa. La medida marca el fin de un modelo que acompañó a Crunchyroll durante años. La plataforma pasará a funcionar únicamente con planes de pago.