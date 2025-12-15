Crudivorismo, loguearse, milenial y turismofobia: los términos que la RAE incluye este año en el Diccionario de la Lengua Española

La actualización actual, que la RAE ha calificado como una revisión con “menos pretensiones” en comparación con las de años anteriores, representa un paso previo hacia la próxima edición del diccionario en noviembre de 2026. El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha explicado que la institución está trabajando en la edición 24 del DLE, que será “mucho más renovada y amplia”. Se incorpora como término plenamente adaptado a la ortografía del español el verbo loguearse, con el significado de acceder mediante identificación y contraseña.