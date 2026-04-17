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Un crucero transita por primera vez por el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán

Un crucero transita por primera vez por el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán

El rastreador de buques MarineTraffic declaró que el buque de pasajeros con bandera de Malta, que al parecer navegaba sin pasajeros con destino a Omán, pasó por el estrecho de Ormuz este viernes. Zarpó de Dubai el viernes tras permanecer atracado 47 días. Se espera que el Celestyal Discovery llegue a Omán el sábado. Según datos de Tráfico Marítimo, cruzó el estrecho de Ormuz a las 15:30. Horas antes, Irán y Estados Unidos declararon que la estratégica vía fluvial, prácticamente cerrada desde el comienzo de la guerra, estará totalmente abierta

| etiquetas: crucero , turistico , atraviesa , ormuz
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5 comentarios
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#1 DonaldBlake
Ese crucero sí que puede prometer emociones fuertes.
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#5 hackerman
#1 haz turismo invadiendo un país...
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Gry #4 Gry
Es sorprendente que Israel todavía no haya roto el alto el fuego.
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Hay fuegos artificiales está noche ¿Te apuntas?
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#3 guillersk
Otra vez vis fluvial, este es el nivel de periodismo
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menéame