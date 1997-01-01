El crucero de batalla de propulsión nuclear Almirante Nakhimov vuelve a navegar por primera vez desde 1997 [ENG]

Décadas de modernización del crucero de batalla eventualmente proporcionarán a la Flota del Norte una plataforma de armas repleta de cohetes, torpedos, misiles y cañones como ningún otro buque de guerra de superficie de la Armada rusa. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado previamente que el buque de guerra estará equipado con el misil de crucero hipersónico Tsirkon. Este misil, si se lanza desde una posición en el sector ruso del mar de Barents, puede sobrevolar tierra y alcanzar objetivos marítimos en el mar de Noruega.