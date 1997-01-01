edición general
2 meneos
74 clics
El crucero de batalla de propulsión nuclear Almirante Nakhimov vuelve a navegar por primera vez desde 1997 [ENG]

El crucero de batalla de propulsión nuclear Almirante Nakhimov vuelve a navegar por primera vez desde 1997 [ENG]

Décadas de modernización del crucero de batalla eventualmente proporcionarán a la Flota del Norte una plataforma de armas repleta de cohetes, torpedos, misiles y cañones como ningún otro buque de guerra de superficie de la Armada rusa. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado previamente que el buque de guerra estará equipado con el misil de crucero hipersónico Tsirkon. Este misil, si se lanza desde una posición en el sector ruso del mar de Barents, puede sobrevolar tierra y alcanzar objetivos marítimos en el mar de Noruega.

| etiquetas: almirante nakhimov , crucero , nuclear
2 0 0 K 29 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
sotillo #1 sotillo
¿A los Monegros llega? Es por si tengo que reforzar mi línea de defensa del comunismo
0 K 11
alpoza #2 alpoza
A Noruega na menos, a reforzar la defensa Europea, pongamos un 5% del PIB pare empezar.
0 K 10
mosfet #3 mosfet
#2 La veo y subo al 10%
0 K 8

menéame