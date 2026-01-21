·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8740
clics
Violencia de clase en un banco: Marx en el BBVA
8077
clics
Tras la colisión de trenes en España surge una pista en un arroyo
10793
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
5503
clics
Seguidores de Vito Quiles acosan por twitter a una víctima del accidente del tren
4674
clics
La hipótesis de un elemento desprendido del tren irrumpe en el accidente de Adamuz
más votadas
1060
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso en su hospital público de Elche y ordenó hacerlo en Torrejón
431
Seguidores de Vito Quiles acosan por twitter a una víctima del accidente del tren
340
El primer ministro canadiense Carney encabeza en Davos la oposición moral y geopolítica al trumpismo: “Hay una tendencia a apaciguar. Es un error”
448
Carney en Davos: "Estamos ante el despertar de una realidad brutal"
375
‘Trump no es bienvenido’: Manifestantes queman bandera estadounidense en Suiza antes del viaje del presidente a Davos [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
110
clics
Cronología del accidente de Adamuz: esto es lo que ocurrió minuto a minuto en cada tren
El responsable de Adif ha realizado una cronología detallada con tiempos estimados en la que ha relatado ordenadamente lo que sucedió la fatídica tarde del accidente ferroviario
|
etiquetas
:
adamuz
,
tren
5
1
0
K
61
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
61
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente