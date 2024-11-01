Croacia firma un acuerdo con Alemania para la compra de carros de combate Leopard 2A8

Croacia ha firmado la Confirmación del Pedido del Documento Acordado para la compra de 44 tanques de batalla principales Leopard 2A8, según el Ministerio de Defensa croata. La firma ha tenido lugar durante una ceremonia en Berlín a la que asistieron el primer ministro Andrej Plenković y el canciller federal alemán Friedrich Merz. Los funcionarios describieron el compromiso como una inversión clave para alinear las fuerzas blindadas croatas con los estándares más recientes de la OTAN.