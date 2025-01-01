edición general
Críticas a los toldos instalados en el centro de Sevilla: "68 metros de calle, a 22 de agosto y tapando el tranvía; encima pretenderán que les aplaudamos"

Hay otras razones que alimentan la polémica: los toldos se han puesto encima de las vías del tranvía y también se ha visto afectado el carril-bici.

javierchiclana #4 javierchiclana
Los toldos claros dejan pasar un montón de luz-calor... y son los que se instalan en la vía pública :wall:
oceanon3d #1 oceanon3d
Hay que ser imbéciles de remate ... bueno no todos; los amigotes a los que le habran reghalado una pasta gansa seguro en un 5 estrellas con aire acondicionado.

Andaluces ... no habléis mas de Lepe despectivamente; sois todos unos leperos.
mecheroconluz #3 mecheroconluz
#1 Los chistes de Lepe no se suelen hacer en Andalucía. Es un invento de los "humoristas" de arriba de Despeñaperros.
#2 Katos
Arboles plantas, arbustos...
