publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
161
clics
Críticas a los toldos instalados en el centro de Sevilla: "68 metros de calle, a 22 de agosto y tapando el tranvía; encima pretenderán que les aplaudamos"
Hay otras razones que alimentan la polémica: los toldos se han puesto encima de las vías del tranvía y también se ha visto afectado el carril-bici.
|
etiquetas
:
toldos
,
sevilla
,
críticas
13
2
0
K
183
actualidad
4 comentarios
comentarios:
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
javierchiclana
Los toldos claros dejan pasar un montón de luz-calor... y son los que se instalan en la vía pública
0
K
19
#1
oceanon3d
Hay que ser imbéciles de remate ... bueno no todos; los amigotes a los que le habran reghalado una pasta gansa seguro en un 5 estrellas con aire acondicionado.
Andaluces ... no habléis mas de Lepe despectivamente; sois todos unos leperos.
1
K
11
#3
mecheroconluz
#1
Los chistes de Lepe no se suelen hacer en Andalucía. Es un invento de los "humoristas" de arriba de Despeñaperros.
0
K
10
#2
Katos
Arboles plantas, arbustos...
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
