Críticas al titular trampa de 'The Objective' para los que no se leen las noticias: "Es manipulación de libro"

Un texto, vendido con el siguiente titular (atención que la cosa no tiene desperdicio): "El 'número dos' de Torres en Canarias: «Prepara dos millones. Negocié con Koldo esa cantidad»". Puesto así, sin concretar... ¿de qué piensa cualquiera que están hablando con eso de los "dos millones"? De euros, ¿verdad? Pues no, cuando uno lee el texto, ahí sí se explica que son dos millones "de unidades" de mascarillas.