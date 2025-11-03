edición general
32 meneos
123 clics
Críticas al titular trampa de 'The Objective' para los que no se leen las noticias: "Es manipulación de libro"

Críticas al titular trampa de 'The Objective' para los que no se leen las noticias: "Es manipulación de libro"

Un texto, vendido con el siguiente titular (atención que la cosa no tiene desperdicio): "El 'número dos' de Torres en Canarias: «Prepara dos millones. Negocié con Koldo esa cantidad»". Puesto así, sin concretar... ¿de qué piensa cualquiera que están hablando con eso de los "dos millones"? De euros, ¿verdad? Pues no, cuando uno lee el texto, ahí sí se explica que son dos millones "de unidades" de mascarillas.

| etiquetas: the objective , titular , manipulación
24 8 2 K 156 Desinfórmame
10 comentarios
24 8 2 K 156 Desinfórmame
mund4y4 #1 mund4y4
Para su público, los emails que cualquier autónomo de ere pais cruza con sus proveedores serán constitutivos de delito.
2 K 50
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
Lo que dice la noticia es que prepare esa cantidad de mascarillas antes de que se negociara el contrato de compra.

El del tuit tampoco se ha leído la noticia.
Viene en más medios www.meneame.net/m/actualidad/torres-propuso-reunion-illa-abalos-sanche

theobjective.com/espana/tribunales/2025-11-03/torres-canarias-koldo-ma
1 K 27
Delay #4 Delay *
#3 Ánimo Hombre_de_Estado. Te ganaste un strike por abuso de negativos
a mis envíos y ahora, con esta nueva cuenta, vas por el mismo camino.

@eirene @imparsifal
1 K 38
#2 Leon_Bocanegra *
Enseguida viene @kmisetas a contarnos que esto es una panfletada de público.
2 K 23
Kmisetas #10 Kmisetas
#2 Sueñas conmigo eh, hasta el punto de bloquearme y desbloquearme a ráfagas. Dice mucho de ti, Mr tríceps.
0 K 6
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Olivera escribió a Koldo García que «es posible que nos quedemos en esta ocasión con dos millones de unidades» y le pregunta si le parece bien.
0 K 16
#8 tpm1
Público criticando titulares trampa. Te tienes que reir.
0 K 10
#9 Perrota
#7 El Señor X²
0 K 10
#6 Perrota
Sin duda es alimento para mermados.

También es cierto que el Sr X, Pedro Sanchez, tenía que estar al tanto de estas cosas que siempre hay filtraciones y lenguas que se van de más.

En cualquier otro lugar tendría que haber dimitido. Es el máximo responsable del partido. Son sus más cercanos colaboradores.
0 K 10
Shuquel #7 Shuquel
#6 El señor X era otro, éste dicen que es el número 1
0 K 10

menéame