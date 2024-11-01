Crítica de Lo que aprendí de mi pingüino (The Penguin Lessons), una película emotiva, tierna y con más capas de lo que parece

La adaptación del best-seller internacional de Tom Michell protagonizado por Steve Coogan y Jonathan Pryce. Definitivamente, no te la esperas. Lo que aprendí de mi pingüino es una película basada en hechos reales que adapta la novela superventas de Tom Michell en la cual cuenta su experiencia dando clase en Argentina. Eso sí, el guión de Jeff Pope amplía el contexto político para darle aún más sustrato a una historia de por sí curiosa. Lo que aprendí de mi pingüino no precisa de grandes florituras pero sí de una buena dirección de actores.
| etiquetas: the penguin lessons , cine , crítica , peter cattaneo
"No es una feel-good movie del montón: Lo que aprendí de mi pingüino es una reflexión acerca de qué es lo que nos hace humanos y dónde encontrar el coraje para sacudirnos el cinismo y arrimar el hombro donde es necesario."
Raquel Hernández Luján