Cristina Fallarás denuncia a Vox por incitación al odio y amenazas masivas en redes

Cristina Fallarás presentó el pasado 29 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza contra el partido político Vox, su secretaria nacional jurídica, Marta Castro, y varias personas no identificadas, a quienes acusa de delitos de odio, amenazas, acoso, revelación de secretos, injurias y calumnias. Entre las pruebas aportadas figuran capturas de mensajes privados en Instagram, en los que Fallarás recibió expresiones como “ojalá entremos en guerra civil porque de esta no sales”, “a ti te van a visitar y darte una paliza..."

| etiquetas: cristina fallarás , denuncia , vox , delitos de odio
6 comentarios
#2 Albarkas
A ver qué hace el juez o jueza que le caiga en suerte. Si es de los que se toma en serio éstas cosas o es de los de: "eso son chiquilladas..."
OCLuis #3 OCLuis
¿Habéis visto el pelo que se gasta Cristina? Parece despeinada.

Ojalá no tenga esa suerte
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
a ver si tiene suerte y la indemnizan, porque con la que se le viene a ella misma de jucio a a tener que buscar lereles por donde sea
hazardum #5 hazardum *
Aqui los de Vox son unos pardillos integrales, por dejarse provocar por esta persona.

Para quien no lo sepa, esta mujer publico un video anteriormente a todas las amenazas y demas, llamando fascistas a todos los de Vox y a cualquier persona que se relacione con un votante de vox, y aunque pueda estar de acuerdo en alguna cuestión, es obvio que lo hizo para provocarles, y seguir en la cresta de la ola.
operuco #6 operuco
#5 pasa lo mismo con los palestinos que van provocando, llaman a los sionistas genocidas y luego pasa lo que pasa
