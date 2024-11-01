Cristina Fallarás denuncia a Vox por incitación al odio y amenazas masivas en redes

Cristina Fallarás presentó el pasado 29 de septiembre una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zaragoza contra el partido político Vox, su secretaria nacional jurídica, Marta Castro, y varias personas no identificadas, a quienes acusa de delitos de odio, amenazas, acoso, revelación de secretos, injurias y calumnias. Entre las pruebas aportadas figuran capturas de mensajes privados en Instagram, en los que Fallarás recibió expresiones como “ojalá entremos en guerra civil porque de esta no sales”, “a ti te van a visitar y darte una paliza..."