La cristiandad: siempre intolerante | Santi Fernández Patón

Como todo sistema político y social basado en una única idea –en este caso un culto monoteísta– el cristianismo llevaba desde su nacimiento la semilla de la intolerancia, y solo era cuestión de tiempo que su mensaje original de amor acabara pervirtiéndose. Al fin y al cabo, se trata de una superstición milenarista con numerosos ritos heredados de la Edad de Bronce...

Bueno, son intolerantes con los demás. Con ellos mismos no. Si no mirad a Marciel y el papelón de Juan Pablo II escondiendo una segunda vida, varias familias, hijos, abusos sexuales, drogadicción e incluso intentos de asesinato (con un muerto en circunstancias sospechosas) y compra de obispos y cardenales. Todo esto Marcial Maciel y encubierto durante décadas por varios papás.
Cuando las religiones monoteístas han tenido suficiente poder se han convertido en totalitarias, discriminando o expulsando al no creyente y, sobre todo, imponiéndose a las personas más permeables y vulnerables... los niños. En España, 40 años después de la dictadura religiosa aún tenemos un catequista en cada colegio disfrazado de profesor :ffu: ... para que no les falten adeptos en el futuro. En España practica la religión católica un 19,9 % de la población (CIS) .
Viendo como vamos ahora, es más que creíble.
Yo aún no había visto el cristianismo como el gran retroceso cultural.
No es tanto la cristiandad como la jerarquía eclesiástica, que quieren ejercer el control social de todos y cada uno de los individuos.
Me pasa lo mismo. Yo también soy intolerante con este atajo de hijos de .... :shit:
Dudo que el eldiario.es escribiese un articulo similar referiendose al Islam.
#3 pone tan mal al cristianismo que dice que se comporta en ocasiones igual que el islamismo.

Qué razón tienes, deberían hacer un artículo de los talibanes y decir que son similares al obispo Sanz Montes, por ejemplo.
Naces libre, pero siempre eres el fruto y descendiente de padres iluminados que quieren lo mejor para ti, por lo que te apuntan al club de los elegidos, que ta bien les a ido a ellos.
El resultado está a vista,un paraíso en la tierra.
