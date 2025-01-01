La cristiandad: siempre intolerante | Santi Fernández Patón

Como todo sistema político y social basado en una única idea –en este caso un culto monoteísta– el cristianismo llevaba desde su nacimiento la semilla de la intolerancia, y solo era cuestión de tiempo que su mensaje original de amor acabara pervirtiéndose. Al fin y al cabo, se trata de una superstición milenarista con numerosos ritos heredados de la Edad de Bronce...
| etiquetas: religión , intolerancia , santi fernández patón , cristianismo , laicismo
Yo aún no había visto el cristianismo como el gran retroceso cultural.
Qué razón tienes, deberían hacer un artículo de los talibanes y decir que son similares al obispo Sanz Montes, por ejemplo.
El resultado está a vista,un paraíso en la tierra.