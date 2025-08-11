·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9931
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
4629
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
4449
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
3375
clics
Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU
4766
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
más votadas
657
Madrid abre becas de FP solo para academias privadas y con rentas de hasta 144.000 euros
544
Subí un vídeo denunciando la ludopatía online: Youtube me lo eliminó
489
Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU
427
La UE quiere escanear tus mensajes privados y fotos
322
"Los sionistas no son bienvenidos". Protestas en toda Grecia contra los turistas israelíes (Eng)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
14
clics
La crisis de la vivienda dispara los problemas de salud mental
El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias asegura que por cada euro que sube el metro cuadrado, la prevalencia de cuadros de ansiedad, depresión y estrés se incrementa en un 0,74%
|
etiquetas
:
canarias
,
vivienda
11
2
0
K
140
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
0
K
140
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
NPCmasacrado
Los suicidios aumentan y aquí todo pa que el rentista siga viviendo de paguitas sin trabajar. Esto ha de caer
1
K
21
#3
angelitoMagno
Y por eso cada vez más gente vota a VOX.
Si el gobierno no soluciona esto, vamos a comernos un gobierno de ultraderecha si o si.
0
K
16
#5
Dragstat
#3
ya llega tarde para arreglarlo, y ni siquiera ha empezado a hacerlo. Hasta que no se ponga la cosa realmente mal y explote por alguno de sus costados no se va a haver nada contundente, y por entonces quedarían años para empezar a ver brotes verdes. Se van acumulando las generaciones con la vida arruinada.
1
K
36
#1
NPCmasacrado
Movemos el cambio climático en redes, los guiris y turistas lo ven, no vienen, cae la vivienda, agitad, moved, hace calor, esto es una mierda, tiktok, twitter, instagram, todas partes, en abierto. A trabajad, esto se hunde ya, mirad como cae el turismo, dadle
0
K
15
#6
capitan__nemo
Es porque no aceptan la realidad.
No hay que luchar contra la realidad, reino unido lucho contra la realidad de la valoracion de la libra en 1992 e hizo mas millonario todavia a Soros.
www.elespanol.com/cultura/historia/20230728/dia-george-soros-dio-pelot
0
K
13
#4
vicvic
*
Continuación de el auto artículo "El turismo se muere" de esta mañana.. Sensacionalismo parecido.
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si el gobierno no soluciona esto, vamos a comernos un gobierno de ultraderecha si o si.
No hay que luchar contra la realidad, reino unido lucho contra la realidad de la valoracion de la libra en 1992 e hizo mas millonario todavia a Soros.
www.elespanol.com/cultura/historia/20230728/dia-george-soros-dio-pelot