La crisis de la vivienda dispara los problemas de salud mental

La crisis de la vivienda dispara los problemas de salud mental

El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias asegura que por cada euro que sube el metro cuadrado, la prevalencia de cuadros de ansiedad, depresión y estrés se incrementa en un 0,74%

6 comentarios
NPCmasacrado
Los suicidios aumentan y aquí todo pa que el rentista siga viviendo de paguitas sin trabajar. Esto ha de caer
angelitoMagno
Y por eso cada vez más gente vota a VOX.

Si el gobierno no soluciona esto, vamos a comernos un gobierno de ultraderecha si o si.
Dragstat
#3 ya llega tarde para arreglarlo, y ni siquiera ha empezado a hacerlo. Hasta que no se ponga la cosa realmente mal y explote por alguno de sus costados no se va a haver nada contundente, y por entonces quedarían años para empezar a ver brotes verdes. Se van acumulando las generaciones con la vida arruinada.
NPCmasacrado
Movemos el cambio climático en redes, los guiris y turistas lo ven, no vienen, cae la vivienda, agitad, moved, hace calor, esto es una mierda, tiktok, twitter, instagram, todas partes, en abierto. A trabajad, esto se hunde ya, mirad como cae el turismo, dadle
capitan__nemo
Es porque no aceptan la realidad.
No hay que luchar contra la realidad, reino unido lucho contra la realidad de la valoracion de la libra en 1992 e hizo mas millonario todavia a Soros.
www.elespanol.com/cultura/historia/20230728/dia-george-soros-dio-pelot
vicvic
Continuación de el auto artículo "El turismo se muere" de esta mañana.. Sensacionalismo parecido.
