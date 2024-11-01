La crisis de la memoria ataca a las NOR Flash por culpa de la IA

La crisis de la memoria que empezó con la DRAM y la NAND ha sumado un nuevo afectado: la NOR Flash. Como bien sabemos, este es un tipo de memoria que hasta ahora vivía en un segundo plano y que la expansión masiva de los servidores de Inteligencia Artificial ha convertido en un componente crítico, como no. Y no lo será por capacidad ni por rendimiento, sino por función, siendo eso precisamente lo que está tensando el mercado una vez más hasta el punto de que terminará por pedir más líneas de producción.