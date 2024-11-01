La crisis de la inflación y deuda

Sí, estamos al borde del colapso ( en realidad, al borde de múltiples colapsos) y la gente sigue pensando que aquí no pasa nada. Crisis de suministro (no solo petróleo, por supuesto), crisis inflacionaria, crisis de deuda, crisis bursátil y crisis inmobiliaria, es una sucesión indeseable. Y si además de estas crisis, añadimos la ruptura de las cadenas de suministro, podemos imaginar el tipo de tormenta perfecta que tenemos delante.