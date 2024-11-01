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La crisis de la inflación y deuda

La crisis de la inflación y deuda

Sí, estamos al borde del colapso ( en realidad, al borde de múltiples colapsos) y la gente sigue pensando que aquí no pasa nada. Crisis de suministro (no solo petróleo, por supuesto), crisis inflacionaria, crisis de deuda, crisis bursátil y crisis inmobiliaria, es una sucesión indeseable. Y si además de estas crisis, añadimos la ruptura de las cadenas de suministro, podemos imaginar el tipo de tormenta perfecta que tenemos delante.

| etiquetas: crisis , inflación , deuda , colapso , peak oil , ormuz , quark
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3 comentarios
11 0 0 K 118 actualidad
#1 Dav3n
Da igual lo que digan los mercados, nos vamos al guano y no se va a arreglar con placas solares ni coches eléctricos, vayan preparándose para la hostia que se viene...
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Poplíteo #2 Poplíteo
#1 Al final, habiendo tanto enfermo ambicioso suelto, la única manera de hacer la transición estaba claro que era llevando la hostia. Con anticipación y sosiego no podía ocurrir, con tanto oro negro por explotar.
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Trigonometrico #3 Trigonometrico
#1 Los paneles fotovoltaicos y los coches eléctricos supone moverse en la buena dirección.
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menéame