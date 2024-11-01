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La crisis de financiación de las universidades públicas madrileñas

La crisis de financiación de las universidades públicas madrileñas

La financiación de las universidades públicas madrileñas no atraviesa una crisis puntual, sino un problema sostenido en el tiempo. Analizamos cómo se ha llegado a esta situación y qué implicaciones tiene para los próximos años el acuerdo de financiación plurianual anunciado en marzo de 2026.

También incluimos al final todas las fuentes, archivos y documentos utilizados, como parte del compromiso de la comunidad universitaria madrileña por difundir y hacer público el conocimiento.

| etiquetas: madrid , universidad , financiación
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1 comentarios
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pero Quirón no tiene problema de financiación. Que bonito pareado...
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menéame