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La crisis de los chips no está dejando títere con cabeza: las placas base parecían intocables, pero les ha llegado la hora

Los cuatro grandes fabricantes de placas base rebajan sus expectativas de envíos en un 28% para este año. No van a dejar de hacer placas base, pero sí para los usuarios

| etiquetas: crisis , chips , placas base , ram , ia , ai
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Xataka y su sensacionalismo y dramatismo fabricado habitual.
Todo vale por un puñado de clicks extra
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