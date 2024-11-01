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La crisis de los chips no está dejando títere con cabeza: las placas base parecían intocables, pero les ha llegado la hora
Los cuatro grandes fabricantes de placas base rebajan sus expectativas de envíos en un 28% para este año. No van a dejar de hacer placas base, pero sí para los usuarios
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